Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос

31% респондентов считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло должно обеспечивать правительство. Фото: unsplash

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% - заниженными.

Такие результаты опроса обнародовал Центр Разумкова.

Чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны и президента - 29% и 24% соответственно.

"Еще 13 процентов возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5 процента - на Верховную Раду Украины, 7 процентов - на энергетические компании, 6 процентов - на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5 процентов - на Нафтогаз", - говорится в результатах опроса.

Согласно им, 31% респондентов считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло должно обеспечивать правительство. Еще 28% убеждены, что этим должен заниматься президент. 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% - Верховную Раду Украины. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

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Исследование проводили с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу". Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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