Украинцы могут получать 7 тыс. грн пенсии: назвали условия

В солидарной системе планируют убрать диспропорцию между минимальной и максимальной пенсией. Фото: unsplash

Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии, если одновременно будут работать 2 системы выплат - солидарная и накопительная.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на канале "Украина 24".

Солидарная пенсионная система действует сейчас. Заключается в том, что пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.

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"7 тысяч - это пример того, как может выглядеть пенсия из 2 источников - солидарной системы, если там навести порядок, и накопительной. И это можно сделать", - сказала она.

Марина Лазебная назвала 3 шага, которые необходимо сделать для выплаты этой суммы.

"В солидарной системе нужно убрать диспропорцию между минимальной и максимальной пенсией, которая сейчас достигает 10 раз. Второе - нужно решить вопрос с прожиточным минимумом, к которому привязано все, и мы не можем его повышать такими темпами, которыми бы хотелось. И третье - это накопительная система", - сказала она.

С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин.