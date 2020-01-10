Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки

Василий Воскобойник: "Половина украинцев, работающих в Польше, хотят переехать в Германию" Фото:facebook.com

По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 50% украинцев работают в Польше до трех месяцев, еще 25% — до пол года, в целом же за год в этой стране успевают поработать примерно 1,5 млн украинцев. О том, как изменится рынок работы для украинцев и в какие страны готовы ехать наши соотечественники рассказал президент ассоциации Василий ВОСКОБОЙНИК.

С января в Польше выросла минимальная заработная плата. Теперь работникам будут платить 2600 злотых(16,5 тыс грн). Это увеличит интерес ехать на заработки в эту страну. Обычно в этой стране зарабатывают на уровне 600-800 евро в месяц — 16-21 тысяч гривен. Работают преимущественно в сфере строительства, транспорта и логистики и промышленности.

Вы неоднократно говорили о том, что украинцы готовы менять страны для работы. Какие станут актуальными в этом году и почему?

— Социологические исследования показывают, что до половины украинцев, которые сейчас работают в Польше, хотят переехать на работу в Германию. Но нужно понимать, что эта цифра будет зависеть от конкретных условий, на которых Германия будет готова принимать трудовых мигрантов, в том числе из Украины. Пока там не готовы видеть у себя неквалифицированных рабочих, которые не знают немецкий язык. Потенциально для украинцев интересны все европейские страны, где можно быстро найти работу и заработать большие по сравнению с Украиной деньги за 2,5 — 3 месяца. Украинцев не устраивают те зарплаты, которые они получают дома, поэтому они ездят на работу за границу. Легче всего выгодно для себя трудоустройства можно найти в странах ЕС, которым нужна рабочая сила.

Есть ли уже случаи, когда украинцы легально трудоустраиваются в Германии? Что для этого надо? Какие вакансии там есть ?

— Германия является большим рынком работы, поэтому там нужны специалисты различной квалификации. Но, главное что нужно для легальной работы в этой стране — это знание языка. Спрос на изучение немецкого уже вырос в разы. А еще нужно пройти процедуру подтверждения уровня образования, которая может быть достаточно сложной и требует сдачи дополнительных экзаменов. Пока что большинство украинцев работают в Германии нелегально. Преимущественно польские рабочие визы. За это нарушение грозят депортация и штраф. Трудятся на тех же условиях, что и местные. В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц — 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро — 44 тысячи гривен.

В Украине будет ощущаться все большая нехватка рабочей силы

Удалось ли воплотить закон о бесплатном трудоустройстве украинцев? Как он работает?

- Законопроект о бесплатном трудоустройстве за рубежом пока не проголосован в зале Верховной Рады. Но нужно понимать, что уже большинство легальных компаний-посредников по поиску работы за рубежом не берут деньги с украинцев за вакансии. И именно это станет трендом нового, 2020-го года. Фактически те, кто не будут брать деньги с соискателей работы, будут отличаться от мошенников, которым нужно взять плату здесь и сейчас и потом не предоставить услугу по поиску работы.

Сейчас плата, которую берут некоторые посредники при трудоустройстве, меняется в зависимости от страны, куда соискателя обещают устроить на работу, и может варьироваться от $50 до $1000. В среднем, украинцы платят от $100 до $300 за трудоустройство. Оплату посреднических услуг часто берут те компании, которые помогают в оформлении рабочих виз. Могут кормить персонал обедами за счет работодателя. Вопросы жилья и питания нужно обсуждать заранее, еще в момент поиска работы за рубежом. Для соискателя остаются расходы, связанные с дорогой, покупкой страховки, расходы, связанные с легализацией документов и их перевод (при необходимости), транспортные расходы. Что касается жилья и еды, то это зависит от условий конкретного работодателя. Например, в Польше многие компании предлагают жилье для своих работников на бесплатной основе.

Что будет с рынком труда у нас? Вы неоднократно говорили, что есть риск, что у нас не будет рабочей силы?

— В Украине будет ощущаться все большая нехватка рабочей силы, потому что наши зарплаты ниже европейских в несколько раз, а население страны постоянно уменьшается благодаря плохой демографии. Очевидно, что украинская экономика не имеет больших перспектив без привлечения рабочей силы в Украину из более бедных стран.

Уже есть шаги, которые бы поощряли возвращаться украинцев? Что еще нужно сделать?

— Для того, чтобы украинцы возвращались домой нужно разработать стратегию, которая включит в себя много различных мероприятий, начиная с возможностей для открытия своего маленького бизнеса, заканчивая созданием условий для роста экономики и поднятия уровня жизни. Но не надо надеяться на скорое возвращение соотечественников. В соседней Польше, то после 25 лет постоянного роста экономики, только в 2019-м количество поляков, что вернулась на родину, превысило количество тех, кто уехал в другие страны.

Медицинским работникам с Украины будет легче найти работу в Польше. Местные власти ввели для отечественных заробитчан специальный экзамен.Так, Польша ждет не только на специалистов производственной сферы, но и медицинской. Чтобы работать в местных больницам, украинцам должны получить специальное разрешение. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки в Министерстве здравоохранения Польши.