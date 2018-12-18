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вторник, 18 декабря 2018 11:36

Украинцы массово переходят на крупы

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Украинцы массово переходят на крупы
В январе-сентябре этого года украинцы потребили 97,2 тыс. т круп против 91,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Фото: Golbis

Украинцы увеличили потребление макарон и круп.

За 9 месяцев 2018-го потребили 53 тыс. т макарон. За аналогичный период прошлого года потребление составило 52,6 тыс. т, передает Госстат.

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Кроме того, стали больше покупать круп. В январе-сентябре этого года украинцы потребили 97,2 тыс. т круп против 91,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года.

За год выросло на 10,9% потребления картофеля. Составило 64,9 тыс. т.

В Украине с начала осени активно дешевела гречка. Цена упала на 1,1 грн за кг. Килограмм стоит меньше 20 грн. В 2015-2016-х гречка стоила рекордно дорого - 55 грн за кг.

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