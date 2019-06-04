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вторник, 04 июня 2019 10:55

Украинцы массово отказываются от налички

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Украинцы массово отказываются от налички
В первом квартале 2019-го в интернете безналично купили товаров и услуг на 69 млрд грн. Фото: Антикор

В Украине в первом квартале 2019-го до 50% выросло количество безналичных расчетов с помощью платежных карт.

В 8 из 10 случаев граждане рассчитывались платежной карточкой безналично, сообщили в Нацбанке.

Доля безналичных расчетов выросла из-за уменьшения на 10% объема операций по получению налички.

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос до 395,5 млрд грн. С карты на карту перевели 153 млрд грн. Средний чек составил 1576 грн. С карты на банковский счет перевели около 52 млрд грн.

На 69 млрд грн безналично купили товаров и услуг в интернете. Средний чек составил 472 грн.

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За первые 3 месяца 2019-го количество платежных карт выросло на 4% - до 61,8 млн шт. Из них активны 60% платежных карт.

Количество бесконтактных активных платежных карт выросло на 15% - до 4,5 млн шт.

Всего в Украине насчитывается 289,6 тыс. торговых платежных терминалов. Меньше всего их в Закарпатской области - 4 тыс. шт. Больше всего в Киеве - 19,1 тыс. шт.

С 3 июня украинские банки будут более тщательно проверять предпринимателей, которые получают наличные через кассу. Чтобы не допустить фиктивных финопераций, банки смогут требовать от получателя документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты: закупочный акт, налоговый расчет, кредитный договор.

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Дата
04
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