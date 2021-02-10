Украинцы лидируют среди желающих получить вид на жительство в Польше

Среди эммигрантов в Польшу больше всего молодежи. Фото: pixabay.com

2020 года численность тех, кто хочет получить вид на жительство в Польше, увеличилась более чем на 34 тыс. человек. Из них 86% - 29,4 тыс. - составляли украинцы. Об этом сообщает Управление по делам иностранцев Польши.

На 2-м месте в рейтинге желающих поселиться в соседней стране - граждане Беларуси - 3,2 тыс., на 3-м - Грузии - 2,4 тыс., пишет "Новое время".

Также сообщается, что самое большое желание уехать в Польшу проявляет молодежь. Среди желающих получить там вид на жительство 60% - люди в возрасте 18-40 лет.

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Действительный вид на жительство в Польше имеют 460 тыс. иностранных граждан.

По данным Госстата, среди стран, куда украинцы ездят на заработки чаще всего - Польша, Россия, Италия, Чехия и США.