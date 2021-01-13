Украинцы, которые отапливают дома электроэнергией, получат субсидии

Что из-за увеличения тарифов в январе вырастут субсидионные выплаты. Фото: pixabay.com

Украинцы, использующие электроэнергию для отопления, получат субсидии.

Соответствующее поручение дал Министерству социальной политики и Министерству финансов глава Кабмина Денис Шмыгаль, пишет "РБК-Украина".

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"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления домов", - отметил глава Кабмина.

Также он подчеркнул, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут субсидионные выплаты для людей. И добавил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий.

"В Украине 3,1 миллиона домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер - 1600 гривен", - отметил премьер.

Украинцы задолжали жилищно-коммунальным предприятиям 66,1 млрд грн. За месяц долги увеличились на 18,6%.