Украинцы будут получать деньги от добычи природных ресурсов

Каждый украинец будет иметь экономический паспорт, куда будут капать деньги от добычи ресурсов. Фото: pixabay.com

В Украине скоро может появиться "экономический паспорт украинца". Это облегчит процесс добычи полезных ископаемых и предоставит возможность для страны обеспечивать себя газом полностью.

Кроме того, внедрение такого паспорта позволит украинцам получать деньги от того, что будут добываться ресурсы, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Михаил Саакашвили.

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По его словам, если Украина будет добывать газ, то каждый украинец будет иметь экономический паспорт, куда будут капать деньги от добычи ресурсов. Это будет создавать рабочие места и предоставлять доходы украинцам.

Такая инициатива была предложена еще в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, родившийся после 1 января 2021 года, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А в дальнейшем, после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.

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