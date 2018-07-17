Украинцы будут платить за газ больше: действует новая схема

Минэнерго увеличит нормы использования газа для потребителей без счетчиков. Фото: Nabludatel.net

Министерство энергетики и угольной промышленности увеличит нормы использования газа для потребителей без счетчиков.

Об этом указано в проекте постановления Кабинета министров Украины.

Ранее нормы потребления были заниженными, поэтому ежегодно населения бесплатно потребляло 383 млн куб. м газа.

Правительство предлагает установить в апреле-сентябре при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норму 5,8 куб. м и в октябре-марте - 8,8 куб. м на человека в месяц

Если есть газовая плита и нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя, то норма в апреле-сентябре будет 8,3 куб. м и в октябре-марте - 13,7 куб. м на человека в месяц.

Если есть газовая плита и водонагреватель, в апреле-сентябре предлагают установить норму 20 куб. м и в октябре-марте - 25 куб. м на человека в месяц.

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В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения в правительстве предлагают установить норму потребления природного газа на плите за апрель сентябрь - 9,3 куб. м и за октябрь-март - 14,2 куб. м на человека в месяц.

По состоянию на 1 июня 2018 года в жилом фонде Украины: 9,83 млн,. или 75,1% квартир (домохозяйств), оснащены счетчиками газа; 3,3 млн, или 24,9% не имеют счетчиками газа.

В феврале 2018 года, Кабинет министров Украины повысил норму потребления природного газа для домохозяйств без счетчиков до 4,4 куб. м. Наилучшие показатели оснащенности в Черкасской области - 97,6%, Хмельницкой - 93%, городе Киев - 97%, Винницкой - 95%, а также области, которые дошли до показателя 90%: Днепропетровская, Харьковская, Херсонская. Самые низкие показатели оснащенности - Луганская - 25%, а также невысокий процент в Донецкой. Не самая лучшая ситуация в Тернопольской - всего 15,5%.