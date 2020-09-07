Украинцы активно продают доллары

Продажа валюты превышает ее покупку уже 9 месяц подряд. Фото: pexels.com

Украинцы в августе продали больше валюты, чем купили.

В частности, через банковскую систему продали $1,448 млрд. Это на $151,2 млн больше, чем приобрели, передает пресс-служба НБУ.

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Причем продажа валюты превышает ее покупку уже 9 месяц подряд.

С начала года через банковскую систему украинцы продали на $1,121 млрд больше наличной валюты, чем купили.

В течение 2019 года украинцы через банковскую систему продали $14,943 млрд. Это на $176,8 млн больше, чем купили.