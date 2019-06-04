Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами

Мошенники придумали новую аферу с банкоматами. На место выдачи наличных цепляют специальную накладку, чтобы клиент не мог получить свои деньги.
Банкомат считает и выдает деньги, но через фальш-панель средства просто не попадают к владельцу, передает "Киев оперативный" у Telegram.
Мошенники успевают забрать накладку и деньги пока клиенты звонят в банк.
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Украинцам советуют внимательно осматривать банкомат перед тем, как снимать наличные.
Приватбанк предупредил о мошеннической викторине. Клиентам банка предлагают принять участие в несуществующей программе "развития населения". За это обещают 10 тыс. грн.
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