Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами

Мошенники придумали новую аферу с банкоматами. На место выдачи наличных цепляют специальную накладку, чтобы клиент не мог получить свои деньги.

Банкомат считает и выдает деньги, но через фальш-панель средства просто не попадают к владельцу, передает "Киев оперативный" у Telegram.

Автор: Telegram На банкоматы мошенники цепляют фальш-накладки.

Мошенники успевают забрать накладку и деньги пока клиенты звонят в банк.

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Автор: Telegram Злоумышленники забирают деньги пока клиенты звонят в банк.

Украинцам советуют внимательно осматривать банкомат перед тем, как снимать наличные.

Приватбанк предупредил о мошеннической викторине. Клиентам банка предлагают принять участие в несуществующей программе "развития населения". За это обещают 10 тыс. грн.