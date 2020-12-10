Украинцев предупредили о нападениях преступников на интернет-аккаунты

Если есть подозрение, что на аккаунт зашел посторонний человек - нужно немедленно сменить пароль. Фото: unsplash.com

Украинцы должны позаботиться о защите своих интернет-аккаунтов. Через них злоумышленники могут похитить личную информацию граждан, в том числе - финансовую.

Чтобы не стать жертвой хакеров стоит соблюдать правила безопасности, рассказывает киберполиция в Facebook.

Во-первых, украинцам советуют отдавать предпочтение сервисам с двухфакторной аутентификацией. Также следует использовать надежные, сложные пароли к аккаунтам. Если есть подозрение, что на аккаунт зашел посторонний человек - нужно немедленно сменить пароль.

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В киберполиции отмечают, что никогда нельзя переходить по сомнительным гиперссылками из письма, поступившего по электронной почте и не стоит пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов.

"Помните: ваш электронный почтовый ящик - универсальный ключ к интернет-аккаунтам. В случае его взлома вы потеряете контроль над всеми своими аккаунтами. Особое внимание предоставьте защите почтового ящика", - говорится в сообщении.

Украинским геймерам нужно быть бдительными: в интернете участились случаи похищения денег с игровых счетов, их аккаунтов, виртуального оружия и других ценностей.