Украинцам трудно различать новые монеты: ответ НБУ

Монеты имеют такой цвет, чтобы отличаться от 10, 25 и 50 копеек. Фото: pixabay.com

На сайте президента появилась петиция, автор которой недоволен новыми монетами номиналом 5 и 10 грн. Он просит, чтобы материал, из которого они изготовлены, изменили. Для рассмотрения петиции необходимо собрать 25 тыс. голосов.

"Монеты номиналом 5 и 10 гривен изготовлены из сплава металлов, который трудно отличить от монет номиналом 1 и 2 гривни. Просьба изменить материал изготовления и дизайн 5- и 10-гривневых монет на материал образца 10, 25 или 50 копеек", - говорится в петиции.

В письме от НБУ отмечают, что эти монеты имеют такой цвет, чтобы отличаться от 10, 25 и 50 копеек, которые находятся в обращении. Копейки также должны быть отличными и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем, пишет ТСН.ua.

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В Нацбанке отметили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать различать их.

НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн еще в 2018 году. В 2019 году украинцы стали пользоваться монетой номиналом 5 грн, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом 10 грн.