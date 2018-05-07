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понедельник, 07 мая 2018 21:10

Украинцам посоветовали, как экономить деньги

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Украинцам посоветовали, как экономить деньги
Никогда не стоит экономить на здоровье, гигиене, саморазвитие и знаниях. Фото: Jwoman.in.ua

С 1 января 2018 года минимальная зарплата украинцев выросла с 3200 до 3723 грн. До 1700 грн увеличился прожиточный минимум. Правда из-за роста выплат, стремительно начали дорожать товары и услуги.

В таких условиях, украинцам приходится экономить. Чтобы тратить меньше, не обязательно отказываться от всего на свете. Достаточно распоряжаться деньгами с умом, пишет "24 канал".

Ведите учет расходов

Люди часто не замечают, сколько лишнего тратят на необдуманные покупки. Поэтому всегда необходимо вести учет своих расходов. Это могут быть записи в блокноте или файл в компьютере. Куда вы сможете записывать информацию о покупках. В конце месяца, это позволит проанализировать, какие затраты были напрасными.

Экономьте оригинально

Можно воспользоваться правилом "четырех конвертов". Например, семья без детей имеет ежемесячный доход 20 тыс. грн. Они арендуют жилье и выплачивают кредит за авто. В месяц с их дохода можно отложить 10% на сбережения. Это 2000 грн. За аренду квартиры и кредит придется заплатить около 8000 грн. Коммунальные услуги, горючее и сбережения на отпуск займут 2000 грн. В результате с 20 000 грн ежемесячного дохода останется 8000. Их можно разложить поровну в четыре конверта. Таким образом, в неделю на еду, гигиену, одежду, отдых вы сможете тратить 2000 грн.

Покупайте экономно

Не покупайте разные мелочи по дороге на работу или домой. Все необходимое лучше покупать раз или два в неделю в супермаркете. Кроме того, нужно составить список нужных продуктов и вещей. Также сравнивать цены в магазинах. Не всегда стоит покупать искусственно удешевленный товар. Он может быть некачественным. В то же время можно отслеживать акции в магазинах. Чтобы закупиться необходимым на месяц или два вперед. Правда это не касается товара, который быстро портится.

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Антиэкономия

Речь идет о покупке товаров в кредит. Таким образом украинцы часто существенно переплачивают. Так, в интернет магазине смартфон популярной марки можно купить в кредит на 10 месяцев за 6500 грн. Этот же самый телефон не в кредит в других магазинах стоит от 4800 до 5500 грн.

Также украинцы не экономят, когда рассчитываются кредитной картой или покупают онлайн. Деньги, которые нельзя пощупать, тратить не так жалко. Кроме того, если не вовремя погасить всю текущую задолженность на кредитке, придется дополнительно платить банку комиссию.

На чем экономить не желательно

Никогда не стоит экономить на саморазвитии и знаниях. Также на здоровье, гигиене и уходе за собой. Иногда такая экономия может стать результатом дополнительных расходов в будущем.

В Украине средняя зарплата может вырасти до 10 тыс. грн. Однако минималка в ближайшее время не повысится до 4200 грн.

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Дата
07
мая

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