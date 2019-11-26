Украинцам пообещали дешевый газ: подробности

Страховую цену на газ планируют ввести с 1 января 2020-го. Фото: Depositphotos

В отопительный период 2019-2020 года газ для населения будет стоить на 7% дешевле, чем прошлый период.

"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую цену", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщили в правительстве.

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В частности, страховую цену на газ планируют ввести с 1 января 2020-го. Решение примут в ближайшее время.

По словам Оржеля, цена газа составит 7000 грн за тыс. куб.

С мая по октябрь 2019-го цена на газ для населения снижалась. Упала с 5990 грн до 4272,76 грн за тысячу куб. В ноябре выросла до 4899 грн.