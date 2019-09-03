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вторник, 03 сентября 2019 17:29

Украинцам пообещали адекватную коммуналку

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Украинцам пообещали адекватную коммуналку
Расходы на коммуналку не могут составлять 50-90% от доходов домохозяйства. Фото: espreso.tv

В правительстве пообещали определить адекватный процент расходов на коммунальные услуги от дохода семьи.

"Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения является стратегической задачей, поставленной перед министерством президентом и главой правительства. К концу недели надо отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщила пресс-служба ведомства.

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По словам президента Владимира Зеленского, расходы на коммуналку не могут составлять 50-90% от доходов домохозяйства.

Кроме того, правительство поставило целью решить вопрос своевременного начала отопительного сезона.

На сегодня субсидию рассчитывают в зависимости от дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на лицо и расходов, которые не превышают 15% совокупного дохода такой семьи. То есть процент обязательного платежа для семей с одинаковым доходом на одного человека одинаковый. Но размер платежа зависит от совокупного дохода семьи. С начала года субсидии назначили 2803,3 тыс. домохозяйств. В январе-июне сумма назначенных субсидий составила 916,9 млн грн.

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