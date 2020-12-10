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четверг, 10 декабря 2020 09:46

Украинцам поднимут цену на электроэнергию - СМИ

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Украинцам поднимут цену на электроэнергию - СМИ
Семья, которая сейчас платит за электроэнергию 250 грн в месяц, уже в январе может заплатить около 325 грн. Фото: unsplash

Тарифы на электроэнергию планируют поднять с 1 января 2021-го. На 1-м этапе повышение цены может составлять 30%.

Сейчас население платит: до 100 кВт/ч - 90 коп., свыше 100 кВт/ч - 1,68 грн. Этого не хватает даже на доставку электроэнергии, пишет Obozrevatel.

Семья, которая платит за электроэнергию 250 грн в месяц, уже в январе может заплатить около 325 грн.

Вероятно, льготный тариф при потреблении небольшого количества электроэнергии останется. Тариф будет состоять из 2 частей: 1-ю нужно будет платить тем, кто тратит мало и экономит, а 2-ю - украинцам, которые активно тратят ток.

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"Решение о повышении тарифов на электроэнергию уже давно назрело. Стоимость услуги для простых украинцев не повышают, а расходы лежат на плечах промышленных потребителей. Они вынуждены платить больше, чтобы дать возможность населению платить меньше. Это приводит к перекрестному субсидированию. В результате бизнес закладывает высокие тарифы на ток в цены на товары и услуги, за которые в итоге все равно приходится платить простым украинцам", - говорится в материале.

Искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже представляют угрозу для безопасной работы АЭС. К такому выводу пришел секретариат Энергетического сообщества Европейского союза.

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Дата
10
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