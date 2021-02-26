Украинцам объяснили, как не переплачивать за газ

Части украинцев трижды насчитали температурные коэффициенты.

1-й раз - в тарифе на распределение, 2-й раз - на этот же объем в оплате за сам газ. А 3-й раз температурные коэффициенты начислялись автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию, сообщают в консультационном центре "Газ Правда".

Такие счетчики сами учли коэффициенты в имеющихся показателях и потребитель их оплатил. Но облгазы все равно применяли завышенные коэффициенты к показаниям таких счетчиков.

"Чтобы не заплатить лишнего, советуем проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или директивным приведением к стандартным условиям. Если да - вы имеете право требовать от облгазов компенсации переплат", - говорится в сообщении.

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Чтобы проверить собственный счетчик, советуют:

1. Проверить отметки на счетчике. Если есть "Тб = 0 ° С" или "Тб = 15 ° С", или возле типоразмера есть буква "Т" - это прибор с термокомпенсацией.

2. Проверить свой личный кабинет на сайте облгазов. Там должна быть запись "Счетчик с элементами температурной компенсации" или подобный.

3. Связаться со своим облгазом и требовать корректировки объема потребления и уменьшение платы за газ.

Также стоит требовать компенсации переплат, если в личном кабинете имеются надписи:

- "В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода";

- "В отапливаемом помещении на расстоянии более 0,5 м и менее 1,5 м от входа газопровода";

- "Внутри помещения на расстоянии менее 1 м от выхода газопровода";

- "Внутри помещения на расстоянии более 1 м от выхода газопровода" или другие подобные надписи.

Автор: Консультационный центр "Газ Правда" Счетчик с термокомпенсацией или директивным приведением к стандартным условиям

Нафтогаз опубликовал стоимость голубого топлива. В рамках тарифного плана "Месячный", цена на газ в марте составит 6,86 грн/куб. м, без стоимости распределения.