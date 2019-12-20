Украинцам начали возвращать деньги за коммуналку

Коммунальные тарифы на газ, которые действовали с мая 2016 были завышены.

Украинцы начали через суд требовать у облгазов вернуть переплаченные за бытовой газ, отопление и горячую воду деньги, сообщает Styler.

13 декабря 2019 в Донецкой обл. суд принял решение в пользу истца. Судья обязал коммунальное предприятие вернуть потребителю переплату за газ, тепло и горячую воду.

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"Суды стали удовлетворять иски людей о пересчете цены на газ в сфере начислений за услуги централизованного отопления", - прокомментировал постановление юрист Александр Дзюба, который опубликовал судебное решение.

Облгазы угрожают прекратить газоснабжение потребителям из-за долгов, возникших из-за доначисления с использованием коэффициентов.