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вторник, 06 апреля 2021 14:11

Украина запустит 5 проектов в партнерстве со Всемирным банком

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Украина запустит 5 проектов в партнерстве со Всемирным банком
Финансирование проектов планируют вынести на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка. Фото: unsplash

Украина и Всемирный банк готовятся к запуску 5 новых совместных проектов.

Подготовку обсудили министр финансов Сергей Марченко и вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

На рассмотрение Совета директоров Всемирного банка в ближайшее время планируют вынести финансирования проектов:

- "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине",

- "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов",

- "Киевская городская мобильность",

- "Установление гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго",

- дополнительное финансирование проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для Укрэксимбанка.

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На сегодня выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития, по сравнению с другими международными финансовыми организациями, является наибольшей. Составляет $693,55 млн, что в 2,3 раза больше, чем год назад.

"Срок действия действующей Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины 2017-2021 истекает в июне 2021 года. Это значит, что пора начать системную диагностику страны для определения ключевых приоритетов для последующей четырехлетней Стратегии партнерства", - говорится в сообщении правительства.

По данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8%, вместо ранее прогнозируемых 3%.

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