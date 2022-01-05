Украина за декабрь обеднела почти наполовину

Украина обеднела на половину. Фото: Главком

Остатки средств на едином казначейском счете уменьшились за месяц на более половину.

На едином казначейском счете по состоянию на 1 января 2022 года осталось 15 млрд 672 млн грн, сообщают в Государственной казначейской службе.

На 1 декабря на едином казначейском счете было 33,7 млрд грн. То есть, за месяц остатки снизились на 53,5%.

Если сравнить объем остатков с цифрой на начало 2021 года, то сумма больше на 3,66 млрд грн, или 30,5%.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете с начала 2021 составил неполных 9,9 млрд грн на 1 августа, максимальный – почти 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября.

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Единый казначейский счет (ЕКР) – это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов – это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.