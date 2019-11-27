Украина выиграла апелляцию у Газпрома

Суд Швеции отказался удовлетворить жалобу Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Фото: Рубрика

Нафтогаз выиграл апелляцию по первой жалобе Газпрома на решения Стокгольмского арбитража, которое касалось контрактов на поставку топлива в Украину.

"Украина снова побеждает. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклоняет жалобу Газпрома. Российская компания должна компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 гривен, из которых 1 000 000 юридические расходы", - написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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По его словам, суд отклонил запрос Газпрома на компенсацию расходов на судебный процесс. Также обращение Газпрома о секретности.

"Какие кому еще нужны доказательства, что наши требования не являются "абсурдными", что решение Стокгольмского арбитража являются обоснованными, и Газпрому эти решения Стокгольмского арбитража нужно просто выполнять?", - подытожил Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018-го удовлетворил требование НАК "Нафтогаз" компенсировать недопоставленные российским Газпромом объемы газа для транзита в сумме $4,63 млрд. По результатам 2 арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. На эту сумму начисляется пеня за каждый день невыполнения арбитражного решения. В июле 2018-го Нафтогаз подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против Газпрома. Украинская компания требует пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2013 года. Также от российской стороны требуют возмещения $12,5 млрд. Российский Газпром в свою очередь подал иск о расторжении с Нафтогазом контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело.