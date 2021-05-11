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вторник, 11 мая 2021 23:26

Украина выделят €90 млн на вакцинацию

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Украина выделят €90 млн на вакцинацию
С займа возместят расходы Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек. Фото: vsemirnyjbank.org

Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита на €90 млн на вакцинацию.

Средства выделят в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщает Интерфакс.

"СБ утвердил новый проект, направленный на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию. Проект Экстренное реагирование на коронавирус и вакцинация в Украине поддержит развертывание программы вакцинации приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", - сообщили в банке.

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Данный проект также поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.

"Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление IT-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", - сообщили в ВБ.

Региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи считает, что проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение Covid-вакцины от компаний Pfizer и BioNTech для детей 12-15 лет. Хотя окончательное разрешение будет позже, вакцинация подростков может начаться в ближайшие дни.

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