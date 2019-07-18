Украина ввела спецпошлины на импорт российского газа и дизеля

Андрей Герус, представитель президента в Кабмине. Фото с открытых источников.

Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое общее решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Напомню, в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украине нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и т.д. ", - сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК

Согласно решению, специальную пошлину на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом будет составлять 3,75% с 1 августа 2019-му, и 4,0% с 1 октября 2019-му. На поставки сжиженного газа митр составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября 2019-му.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения" - добавил Герус.

Энергосистема страны стабильно функционирует в новой модели рынка, цены на электроэнергию не превышают установленных ограничений. Об этом сообщили участники рынка и представитель Минэнергоугля во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы", проведенного 16 июля во Верховной Раде.