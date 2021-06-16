Украина вошла в топ-10 стран по прибыли от биткоина

Украина хорошо заработала на биткоинге. Фото: Сегодня

Украина оказалась на 10-м месте в списке стран-лидеров по прибыли от инвестиций в биткоин.

За год криптовалюта принесла украинцам около 400 млн долларов прибыли, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве уверены: результат Украины свидетельствует о важности легализации криптобизнеса. Такой шаг должен увеличить налоговые поступления.

"Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями", - сказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты с показателем в 10 раз выше нашего – 4 млрд долларов прибыли.

В топ-10 также вошли Китай, Япония, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.

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Американский автопроизводитель Tesla снова начнет продавать электрокары за биткоины, если получение этого вида криптовалюты станет экологически чистым.