Поставки угля выросли на 10%. Фото: AP

В начале текущего года Украина увеличила импорт угля.

Так, в январе импортировали 1,79 млн т угля, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Расходы на закупку угля сократились на 8,3% - до $159,89 млн.

Крупнейшими поставщиками в январе стали Россия, США и Казахстан. Так, с РФ импортировали угля на $100,6 млн (63%), из США - на $43,9 млн (27,5%). Из Казахстана - на $13,8 млн (8,7%), из других стран - на $1,44 млн.

Украине необходимо делать акцент на развитие атомной энергетики, поскольку она является главным стабилизатором для объединенной энергосистемы страны в период зимних холодов.