Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 567
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 522
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1665
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 306
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 540
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1440
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3564
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8091
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2349
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5868
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 360
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 04:42

Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран

  Комментировать
Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран. Фото: Корреспондент

Украина в новом рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" улучшила свой прошлогодний результат, поднявшись на 2 ступени, и заняла 45-е место.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего", - сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина стала первой в мире по использованию криптовалюти

В рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. В предыдущем рейтинге Украина занимала 65 место из 80.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина улучшила позиции в рейтинге инновационных стран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 88709
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 17352
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 13824
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 9027
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 7929
Экономика
Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов
Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов
Суркисы выиграли в суде у государства $ 350 млн
Суркисы выиграли в суде у государства $ 350 млн Просмотров: 297
Ищу работу: кто из украинцев хочет работать удаленно
Ищу работу: кто из украинцев хочет работать удаленно Просмотров: 207
Не общайтесь в мессенджерах: как защитить деньги от мошенников
Не общайтесь в мессенджерах: как защитить деньги от мошенников Просмотров: 450
Дизайн монет изменят: хотят учесть мнение людей с инвалидностью
Дизайн монет изменят: хотят учесть мнение людей с инвалидностью Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 25167
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua