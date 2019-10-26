Украина собралась открыть дипломатическое учреждение в Иерусалиме

Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Фото: Прямий

Украина откроет в Иерусалиме офис по продвижению инноваций и инвестиций.

"По результатам договоренностей планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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По словам министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий.

В то же время Иерусалим остается "спорной территорией" между Израилем и Палестиной.

Открытие офиса - один из итогов визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев летом 2019-го. Тогда во время переговоров обсуждалась возможность открытия отдельных офисов в Киеве и Иерусалиме.