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понедельник, 23 августа 2021 01:27

Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать "Северный поток-2"

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Украина рассчитывает вместе с ЕС нейтрализовать &quot;Северный поток-2&quot;
Шмыгаль встретился с вице-президентом Европейской Комиссии. Фото: Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что Украина вместе с Европейским Союзом сможет нейтрализовать "Северный поток-2".
Об этом он сказал после встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, сообщает Укринформ.

"Есть динамичное развитие в направлении укрепления энергетической безопасности, хотя нашей работе препятствует реализация российского политически мотивированного проекта "Северный поток-2", который представляет угрозу для нашей общей энергетической безопасности. Уверен, что совместными усилиями нам удастся нейтрализовать этот проект "Северный поток-2", который несет эти риски", - сказал Шмыгаль.

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США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.

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