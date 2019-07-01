Украина продала рекордное количество зерна

На внешние рынки Украина поставляет пшеницу, ячмень, кукурузу, муку. Фото: Журнал ЗЕРНО

В 2018-2019-м маркетинговом году Украина продала за границу 49,7 млн т зерна. Это самый большой экспорт за годы независимости.

В 1,6 раза вырос экспорт кукурузы - до 29,8 тыс. т., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В то же время на 8,8% сократился экспорт пшеницы - до 15,6 млн т. Также на 18,6% упал экспорт ячменя - до 3,6 млн т.

Муки на внешние рынки продали 300 тыс. т. Это на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

В 2017-2018-х Украина продала на внешние рынки 39,4 млн т зерна. За год до этого экспорт составил 43,8 млн т. Был рекордным за всю историю независимости Украины.