Украина присоединилась к европейским санкциям против РФ

Украина вводит санкции против РФ. Фото: Цензор

Украина присоединилась к ряду стран в решении продолжить антироссийские санкции, которые были введены Евросоюзом из-за аннексии Крыма.

К соответствующему решению 27 июля присоединились также Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия, говорится в заявлении Евросоюза.

Указанные государства присоединяются к решению Совета ЕС о продлении санкций.

"Европейский Союз принимает к сведению эти обязанности и приветствует их", - уточнили в заявлении.

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В конце марта Европейская комиссия планировала подготовить пакет новых санкций против РФ, если Москва продолжит нарушать международное право. Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель предупредил, что продолжит разрабатывать варианты сотрудничества с Россией. По его словам, основными направлениями работы с Кремлем будет сохранение открытых каналов связи.