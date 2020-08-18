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вторник, 18 августа 2020 14:35

Украина получит кредит от американской компании: условия

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Украина получит кредит от американской компании: условия
Общая сумма кредита от Cargill Financial Services International - €250 млн. Фото: pixabay.com

Украина привлечет кредит от Cargill Financial Services International. Соответствующее решение принял Кабмин.

Общая сумма кредита - €250 млн. Деньги нужны для выполнения закона "О государственном бюджете на 2020 год".

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Постановление опубликовали на сайте правительства.

Кредит Украина получит со сроком погашения 3 года под процентный доход 5,95% годовых. Кроме того, процентный доход со сроком погашения через 5 лет составит 6,85% годовых.

Cargill Financial Services - американская компания, предоставляющая финансовые услуги. Ее операции включают глобальную торговую деятельность и другие специализированные финансовые услуги.

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