Украина получит $300 млн от США: подробности

В оборонном бюджете США заложили $300 млн военной помощи Украине. Фото: Depositphotos

В 2020-м Украина получит $300 млн военной помощи. Это предусмотрено в оборонном бюджете США.

Оборонный бюджет США на следующий год утвердят до конца 2019-го. Далее документ передадут на подпись президенту США, пишет The New York Times.

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"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону подтверждает выделение $300 миллионов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", - говорится в сообщении.

США внесли положения о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет на 2020 год. Санкции касаются компании, участвующих в строительстве газопровода. Они могут потерять возможность получить американскую визу и зарабатывать на операциях, связанных с недвижимостью или активами в США.