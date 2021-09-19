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воскресенье, 19 сентября 2021 20:20

Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане

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Украина получила дополнительные разрешения в Азербайджане
Для украинских перевозчиков в Азербайджане увеличили количество разрешений. Фото: pexels.com

Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения в Азербайджане.

В 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок из третьих стран. На 2022 год на 45% увеличили квоту универсальных разрешений - до 3,2 тыс, и на 27% разрешений для перевозок из третьих стран - до 1,4 тыс, сообщает Правительственный портал.

Украинские перевозчики получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана впервые за последние 10 лет.

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"Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской республики, в случае, когда товар из третьей страны не растаможивается, а только перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран", - говорится в сообщении.

4 марта инспекторы Центрального межрегионального управления Укртрансбезпекы зафиксировали превышение габаритно-весовых норм в 2 раза. Такое нарушение обнаружили на трассе М-05 Киев-Одесса в городе Умань Черкасской области.

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