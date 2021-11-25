Украина подписала меморандум с Airbus на покупку самолетов

Министерство инфраструктуры подписало документ с Airbus. Фото: Офис президента

Министерство инфраструктуры подписало меморандум с авиастроительной компанией Airbus.

У корпорации будут покупать самолеты для национальной авиакомпании, передает сайт президента.

Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и вице-президент Airbus в Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

"Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов", – говорится в сообщении.

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Сотиропулос сообщил, что у Украины очень большой потенциал для туризма и создания нового перевозчика. Учреждение национальной авиакомпании с нуля позволит сразу инвестировать в более совершенные технологии.

В Украине 20 апреля был представлен Ан-158, новый пассажирский самолет, который производит украинское госпредприятие "Антонов". Ан-158, модификация самолета Ан-148, отличается большей вместимостью пассажирского салона и становится прямым конкурентом российскому авиапроекту Sukhoi Superjet 100.