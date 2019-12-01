Украина остановила импорт электричества из Беларуси

Белорусская электроэнергия оказалась дороже. Фото: epravda.com.ua

В Украину с 1 декабря не будут импортировать электроэнергию из Беларуси.

"С 1 ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - сообщил один из участников рынка "Экономической правде".

До сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России. Ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт.

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Общий импорт электроэнергии в Украине составляет 0,1% -1,7% от потребления.

Правительство планирует запустить повышенный тариф на электроэнергию для тех граждан, которые потребляют более 500 кВт/ч. на месяц.