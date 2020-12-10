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четверг, 10 декабря 2020 11:30

Украина находится на пике безработицы: назвали причину

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Украина находится на пике безработицы: назвали причину
В настоящее время в Украине насчитывается 420 тыс нетрудоустроенных граждан. Фото: pixabay.com

В Украине стремительно растет количество безработных. Всего за месяц эта цифра увеличилась с 396 до 420 тыс человек.

В самом начале пандемии в Украине было всего 361 тыс официальных безработных. За весь период карантина через центры занятости трудоустроились 440 тыс человек.

Однако, в настоящее время в Украине насчитывается 420 тыс нетрудоустроенных граждан. Премьер-министр Денис Шмыгаль, считает, что на такую ​​статистику повлияли карантин выходного дня и окончание аграрного сезона, рассказывает "Украинская правда".

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"После карантина выходного дня цифра выросла. То есть, вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина", - сказал Шмыгаль.

Вследствие карантина выходного дня наиболее пострадали сотрудники сферы обслуживания, официанты, администраторы кафе и ресторанов. Также, из-за ухудшения материального положения украинцев, снизились обороты у многих предпринимателей.

С начала 2020 года безработные украинцы получили выплаты на общую сумму 14,55 млрд грн.

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