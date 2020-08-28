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пятница, 28 августа 2020 16:04

Украина может получить транш от МВФ до конца года - СМИ

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Украина может получить транш от МВФ до конца года - СМИ
Источник сообщил о транше МВФ. Фото: FAZ.NET

Второй транш от Международного валютного фонда в Кабмине ожидают получить к концу 2020 года.

Укринформу об этом сообщил источник в правительстве.

"Правительство находится в еженедельной коммуникации с Международным валютным фондом. Есть таблица по выполнению требований с международными партнерами. В частности, 9 структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные 8 будут выполнены согласно графику", - сообщил собеседник.

Третий транш от МВФ предполагается, согласно графику, в следующем году.

Для получения транша важным моментом является вопрос назначения миссии МВФ.

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"Пока миссия не назначена. И этот вопрос, в частности, ускорение этой работы, обсуждался в Киеве на встречах с заместителем государственного секретаря США. Последний, в частности, пообещал посодействовать решению этого вопроса", - отметил источник.

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Но не известно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда.

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Дата
28
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