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суббота, 15 августа 2020 10:20

Украина интегрирована в мировой рынок, и цена газа – импортный паритет - Фурса

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Украина интегрирована в мировой рынок, и цена газа – импортный паритет - Фурса
Фото: pexels.com

Стоимость газа для Украины зависит от стоимости в Европе, от мировых цен. Поскольку Украина интегрирована в мировой рынок, то цена газа на рынке страны формируется на основе импортного паритета. Об этом рассказал инвестиционный аналитик, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.


"Сейчас мы видим рост цен в мире, но он не драматичный. Трудно предсказать будущую динамику газовых цен, но серьезного роста мы не ожидаем. Хранилища заполнены, дефицита не будет, существенного подорожания газа не будет", - отметил Фурса.

По его словам, доля импорта в общем объеме потребления газа в Украине – менее 30%. "Насколько я понимаю, в основном импортируют частные игроки", - подчеркнул Фурса.

Он отметил, что НАК Нафтогаз раньше продавал потребителям газ через газсбыты. Теперь же "Нафтогаз" решил прийти к потребителям и самостоятельно предложить им газ, и эта позиция - "абсолютно логичная". "А правила на рынке для всех абсолютно одинаковы", - подчеркнул аналитик.

По словам Фурсы, рынок газа для промышленных потребителей давно и успешно работает, тогда как рынок для бытовых потребителей запустили только в августе 2020 года.


"Запуск рынка – всегда позитив. В перспективе могут появиться новые игроки, новые сферы деятельности. Уже есть для этого все, в том числе, и необходимая нормативная база", - отметил эксперт.

Как ранее сообщалось, в Украине запущен рынок газа для бытовых потребителей, вследствие чего цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

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Дата
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