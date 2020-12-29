Украина имеет потенциал в добыче газа. Но нужны иностранные инвестиции - эксперт

Инженер-геолог Игорь Музычко: "Поиск и добыча газа требуют новых технологий". фото: YouTube

Начальные ресурсы углеводородов в Украине составляют 9,3 миллиарда тонн условного топлива, и сейчас они исчерпаны только на четверть. И для поиска и добычи новых залежей газа нужны новые технологии, которые требуют больших капитальных вложений.

Об этом заявил Игорь Музычко, известный инженер-геолог, в рубрике GasTalks на Facebook-странице "Нафтогаз Разведка и Добыча".

"Мы, как государство перспективное с точки зрения отрасли являемся привлекательной частью, честно говоря, для иностранных инвестиций. Привлекательные, но надо все же рассмотреть широкий круг вопросов, как все же нам пригласить иностранных коллег, инвесторов и так далее, то есть, какие законы принять, какие положения разработать для того, чтобы инвесторы сюда пришли, потому что ситуация экономическая и политическая в Украине не очень на данном этапе этому способствует, как по мне", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что поиск и добыча газа требуют новых технологий, а также связаны с высокими рисками.

"Самый главный риск обусловлен историей развития поисково-разводящих работ. Установлено, что из всего количества пробуренных поисково-разводящих скважин только 33%, то есть третья часть, бывают продуктивными. Это к сожалению так, так есть, так оно было, и так оно очевидно оно и будет. То есть, риск достаточно высок, но ради чего рисковать", - сказал Музычко.

Основными направлениями для поиска газа эксперт назвал доразведку имеющихся месторождений, а также начало освоения месторождений нетрадиционного газа и глубоких залежей.

"С точки зрения наличия запасов, то они на таких глубинах есть и их можно добывать. Вопрос только стоит экономический. Для того, чтобы это делать, то надо какой будет дебит, то есть сколько скважина будет давать нефти или газа. И, самое главное, сколько долго она будет это делать, как говорится. Добыча и расходы. Как они будут соотноситься между собой. Если это хотя бы, как говорят там 20-30% от того будет прибыли, то чего же, надо делать", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, группа Нафтогаз (АО "Укргаздобыча") передала на окончательное согласование специальной Межведомственной комиссии проекты соглашений на раздел продукции (СРП) по четырем нефтегазовыми участкам - Балаклейский, Ивановской, Бузивский и Берестянский. Нафтогаз получил право на заключение СРП по итогам открытых конкурсов в июне 2019 года. С тех пор, в течение почти 1,5 года продолжалось согласование текстов договоров.