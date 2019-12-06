В переговорах принимают участие Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины. Фото: slovoidilo.ua

Украина и Россия проводят переговоры по газу в Вене, Австрия.

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает "Интерфакс".

Он заявил, что переговоры проходят на уровне корпораций.

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"Газпром, Нафтогаз и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые есть в повестке", - сказал Новак.

Россия не откажется от транзита газа через Украину, когда в эксплуатацию введут газопровод "Северный поток-2". По словам президента России Владимира Путина, это вопрос экономической целесообразности.