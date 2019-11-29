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пятница, 29 ноября 2019 00:49

Украина и Россия провели раунд переговоров по газу - минэнерго РФ

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Украина и Россия провели раунд переговоров по газу - минэнерго РФ
Украина и Россия говорили о газе. Фото: Дело

Украина и Россия провели переговоры по газу в Вене, на которых обсуждали "сотрудничество" в данной сфере

В переговорах приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители НАК "Нафтогаз" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины", сообщила пресс-служба Министерства энергетики России

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечено в сообщении.

Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

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Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Кабмин может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий.

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