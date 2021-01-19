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вторник, 19 января 2021 21:42

Украина хочет отсудить затонувший танкер Delfi

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Украина хочет отсудить затонувший танкер Delfi
Судно Delfi забрали с пляжа 10 сентября. Фото: DUMSKAYA.NET

Кабинет Министров Украины обратился к одесскому Хозсуду относительно признания права собственности на затонувший в 2019 году танкер Delfi.

В правительстве иск объяснили тем, что владелец танкера не поднял и не забрал его с пляжа в установленные сроки. Об этом сообщает Liga.net.

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По иску Кабмина против компании Mister Drake PC, обладающей танкером, открыли производство.

22 ноября 2019 вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не позволял экипажа оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза. 23 ноября содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышал предельно допустимую концентрацию в 157 раз.

8 апреля судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время займет судно с берега за свой счет.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

10 сентября судно Delfi, севшего на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.

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