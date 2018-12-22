Украина — единственная страна в мире, где государство отбирает у аграриев больше, чем дает

Наибольший взнос в валовый внутренний продукт, крупнейший работодатель, поставщик каждого второго экспортного доллара и один из крупнейших налогоплательщиков. Все эти критерии относятся к украинскому агропроизводству. А свежие данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют о том, что Украина — единственная страна в мире, где государство не поддерживает аграрное производство. Даже больше: откачивает из него деньги.

Проще говоря, от "дойной коровы" — агросектора — Украина не только получает молоко, но и пытается еще брать из нее кровь и снимать шкуру.

Украинские парадоксы: кто платит — тот остается без музыки

Довольно парадоксально, что аграрный сектор даже не попал в сферу приоритетов стимулирования экспортоориентированных отраслей, которую утвердило правительство. Зато первые места среди приоритетов заняли модные нынче сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), сектор креативных услуг, моды и дизайна, культурные и цифровые услуги, изобразительное и сценическое искусство, туризм, и даже сектор машиностроения, который за многие годы государственной протекции и поддержки смог "родить" лишь "Ланос", который не стал конкурентным даже на внутреннем рынке.

Сейчас суммарный вес этих отраслей в украинской экономике и в экспорте колеблется в пределах статистической погрешности и, понятное дело, эти сектора даже не могут в обозримом будущем стать ни локомотивами отечественной экономики, ни, тем более, поставщиками валюты в страну. Лишь скромно приоритетом "номер семь" указан пищепром.

Неумолимая статистика, которую пытаются игнорировать "евангелисты реформ", говорит о совсем других локомотивах украинского экономического роста.

Автор: Держстат Объемы экспорта по категориям товаров

Автор: Держстат Объемы экспорта по категориям товаров

Точно так же нельзя игнорировать тот очевидный факт, что именно аграрное производство — крупнейший поставщик валюты в страну, даже если анализировать экспорт в товарном разрезе. В таблице — ТОП-10 товаров украинского производства, которые дают 50,9% экспортной выручки. Четыре из десяти позиций этого рейтинга произведены агросектором.

ТАБЛИЦА: Наибольшие объемы экспорта: товарная структура

Автор: Держстат Наибольшие объемы экспорта: товарная структура

Данные: Госстат

Страшный диагноз: о чем говорят данные ОЭСР

Что бы ни говорили либеральные евангелисты-реформаторы из новой генерации украинских политиков, мечтающие об "украинском технологичном прорыве", Украина — аграрная страна. Около 14% ее ВВП формирует агросектор— это вторая позиция рейтинга стран-членов ОЭСР. При этом украинская "аграрка" — наиболее крупный работодатель: здесь задействовано свыше 15% населения страны, по этому показателю страна входит в ТОП-10.

Казалось бы, страна должна поддерживать отрасль, которая является курицей, несущей золотые яйца. Но здесь начинается полное зазеркалье, в котором Украина умудрилась изобрести уникальный велосипед и пытается двигаться на нем по своему уникальному пути.

Автор: ОЭСР Сравнительные характеристики взноса и господдержки агропроизводителей стран-членов ОЭСР

В Украине — самый низкий в мире номинальный коэффициент государственной протекции в агросекторе, всего 0,92. Сопоставимую величину — лишь 0,98 — имеет Казахстан, где взнос агропроизводства в ВВП менее 5%. В то время как у большинства стран этот показатель превышает единицу, а в Исландии и Корее близок к двум. Усредненный среди стран ОЭСР коэффициент государственной протекции в агросекторе составляет 1,1.

Но самая плачевная ситуация для украинского агропроизводителя — в сфере государственной поддержки. Колонка таблицы Producer Support Estimate как раз говорит о той самой попытке сдирания шкуры и кровопускания корове, которая дает молоко. Украина оказалась единственной страной, где доля государственной поддержки в доходах агрохозяйств имеет отрицательное значение — минус 7,1%. Это означает. Что агросектор отдает государству больше, чем от него получает. Схожая ситуация и в сфере соотношения уплаченных агропроизводителями налогов и полученной госпомощи — минус 1,77% от ВВП. Это означает, что госбюджет "откачивает" из агросектора в виде налогов сумму, близкую к 20 миллиардам гривен. Взамен на это аграрии получают из госбюджета около 6 млрд гривен — примерно такую сумму составляют бюджетные агродотации по всем программам господдержки.

Поэтому довольно странной выглядит ситуация, когда ежегодно украинскому обществу пытаются представить эти 6 миллиардов гривен как "сумасшедшие деньги". Для сравнения, в России показатель веса господдержки в доходах агрохозяйств превышает 12% при взносе отрасли в ВВП всего лишь 4,7%. Доходы исландского агропроизводителя на 55,7% состоят из бюджетных трансферов (доля в ВВП — 6,3%), схожая ситуация в Норвегии и Корее, где больше половины доходов агропредприятий — бюджетные деньги. В Турции и на Филиппинах эти показатели 22,8% и 24,8% соответственно.

Это при том, что вклад аграрной отрасли в формирование экономики этих стран заметно меньший. Если учесть общемировую практику, где агросектор получает в виде государственных дотаций 1-2% от ВВП, то украинский агропроизводитель должен получать ежегодно суммы 40-80 млрд грн. А сейчас господдержка агросектора — как мы видели выше — минус 20 миллиардов ежегодно в пользу госбюджета. А взамен — бюджетная подачка на 6 миллиардов — и ни в чем себе не отказывайте.