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пятница, 01 октября 2021 16:40

"Украина достигла большого прогресса" - в МИД ответили на критику аудитора ЕС

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&quot;Украина достигла большого прогресса&quot; - в МИД ответили на критику аудитора ЕС
В МИД говорят, что отчет европейских аудиторов рассматривает период до 2019 года. Фото: "Спротив"

В МИД Украины ответили, что отчет Европейской палаты аудиторов по коррупции охватывает 2016-2019 годы.

С тех пор произошло немало положительных изменений, сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Європейській правді".

"За последние три года Украина достигла большого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры. Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и Планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное - борьба с коррупцией - абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Владимира Зеленского. Трудно не заметить результаты", - заявил он.

Николенко упомянул о запуске Высшего антикоррупционного суда, перезагрузке НАЗК, возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, усиление защиты антикоррупционеров и закрытии пробелов в законодательстве. Добавил, что это стало возможным также благодаря поддержке Евросоюза.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать коррупционные экосистемы, формировавшиеся десятилетиями. Поэтому мы ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза. Планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года", - добавил он.

В МИД заметили, что об Украине стали больше говорить накануне саммита "Украина - ЕС".

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"Хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше путем европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - подытожил Николенко.

30 сентября европейский аудитор Юхан Партс заявил, что у ЕС нет стран, в которых масштабы коррупции были бы такими же, как в Украине. Он отвечал за подготовку отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

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