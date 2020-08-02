Украина будет делать трамваи для Румынии

Украинский производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" выиграл тендер на поставку в Румынию 17 трамваев.
В город Крайова на юге страны поставят 25-метровые трамвайные вагоны. Стоить будут 1,7 млн евро за один вагон, сообщает Československý Dopravák.
Заявки на участие в тендере подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay и польская Pesa.
Сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля. Ценовой критерий при определении победителя составил 80%.
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СМИ считает, что в Румынию будут поставлять трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.
Луцкий автозавод изготовит 29 новых троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба производителя.
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