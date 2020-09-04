Украина без копеек: стоит ли от них отказываться

С 1 октября 2020-го магазины перестанут принимать монеты номиналом 25 коп. Фото: pixabay.com

Чеканить монеты мелких номиналов экономически не выгодно. На изготовление одной тратим больше, чем ее покупательная способность, рассказал Gazeta.ua финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Нацбанк уже отказался от монет номиналом 1, 2 и 5 копеек. Из-за инфляции и постепенного обесценивания национальной валюты нет смысла продолжать чеканить монеты 25 копеек. Пока в обращении продолжают находиться 10 и 50 копеек. Не исключаю, что от них также планируют отказываться. Не зря же регулятор еще 2 года назад предлагал магазинам округлять суммы в чеках", - объясняет аналитик.

По его словам, у нас почти не осталось товаров, которые можно купить за 1 грн. Разве что спички.

"В то же время большинству украинцев не нравятся металлические монеты номиналом 1, 2, 5 гривен. Они часто теряются. Люди собирают их в копилку, а туристы вывозят из страны в качестве сувениров. Новейшие монеты скупают коллекционеры, впоследствии смогут продать их дороже фактической стоимости. Поэтому металлические гривны из оборота выходят быстрее, чем запланировано. Это минусовая статья для бюджета. Кроме того, граждане постепенно переходят на безналичные расчеты", - отмечает Лупоносов.

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Эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ объясняет, что регулятор структуру банкнотно-монетного номинального ряда гривны рассматривает с рациональной точки зрения.

"Надо понимать, что Нацбанк имеет существенные доходы от печати бумажных денег больших номиналов. Они запросто перекрывают расходы на печать банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен", - говорит Кущ.

Добавляет, что существует вопрос престижности национальной валюты. В США, например, в обращении есть дайм - это 10 центов, за которые фактически ничего не купишь. Однако дайм стал социокультурным феноменом и элементом национальной истории.

С 1 октября 2020-го магазины перестанут принимать монеты номиналом 25 коп. и банкноты, введенные в обращение до 2003 года. Также Национальный банк из оборота активно выводить бумажные банкноты номиналом 1, 2 грн и монеты 1 грн образца 1996-м. Правда они пока будут оставаться законным платежным средством.