Угадать курс гривни не может никто — министр экономики

В этом году гривня продолжит укрепляться Фото: ubr.ua

В этом году гривня продолжит укрепляться. Такой прогноз сделал министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", – отметил он.

Глава Минэкономики обращает внимание на то, что от резких скачков курса валют страдают как потребители, так и бизнес.



"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их затраты в гривне остаются такими же. Бюджет страдает потому, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выигрывают потому, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают. При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально", – объясняет министр.

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Угадать, каким на самом деле будет курс, невозможно.

"Бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс гривни не может никто", – сказал Милованов.

Он также объяснил, почему нельзя удержать курс: если его сделать фиксированным, может повториться сценарий 1998-го, 2008-го или 2014 года. Тогда в Украине пытались удержать фиксированный курс и это привело к скорой девальвации.

Национальный банк Украины на 8 января установил курс доллара на уровне 23,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.