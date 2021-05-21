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воскресенье, 23 мая 2021 21:10

Удаленная работа: самые интересные вакансии мая

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Удаленная работа: самые интересные вакансии мая
На 40% выросло количество предложений удаленной работы. Фото: pixabay.com

Количество вакансий на украинском рынке труда возросла. В частности, на 40% выросло количество предложений удаленной работы. Особенно актуален такой вид занятости для жителей регионов - не нужно привязываться к городу и офису, тратить время на дорогу.

Координатор в страховую компанию

Для работодателя важно, чтобы кандидат имел среднее специальное медицинское образование. Был опытным пользователем ПК, не имел дефектов речи. Предлагают официальное трудоустройство. Возможна частичная занятость с почасовой оплатой.

Рекрутер

Ищет специалиста международная компания. Требования: опыт работы от 1,5 года, навыки проведения собеседований, сообщает robota.ua.

Специалист по моделированию поведения

Основные требования к претендентам: знание математической статистики, статистических методов анализа, аналитические навыки. Гарантируется удаленное рабочее место с возможностью посещать офис.

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Продавец-консультант в зоомагазин

Пожелания к кандидатам: наличие ПК и стабильного интернета, опыт работы, знание украинского и русского языков. Предлагают ставку + процент от продаж. Работать надо 5 часов в день.

Менеджер в банк

Банк ищет руководителя проектов и программ отдела поддержки информационных технологий. Требования: высшее техническое или математическое образование, опыт работы в банковском секторе от 1 года, понимание технологий и принципов работы банковских продуктов, знание английского языка.

Специалист по поиску коммерческих помещений

Требования: хорошо знать рынок недвижимости в регионе, иметь собственное авто, готовность к командировкам. График работы - свободный.

В апреле в Украине большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15-19 тыс. В 5748 вакансиях указали низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.

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