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Учредитель ICU Макар Пасенюк стал сопредседателем Совета директоров Киевской школы экономики

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  Макар Пасенюк будет возглавлять направление фандрейзинга Киевской школы экономики
Макар Пасенюк будет возглавлять направление фандрейзинга Киевской школы экономики

Учредитель группы ICU Макар Пасенюк избран сопредседателем Совета директоров Киевской школы экономики. Должность предусматривает активное участие в управлении школой и ведение важных стратегических проектов университета.

В частности, Макар Пасенюк будет возглавлять направление фандрейзинга КШЭ.

"Наша цель – университет, который дает образование международного уровня в Украине. Мы хотим видеть все новые и новые истории успеха студентов Киевской школы экономики, их возрастающую конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

Топливо, которое дает университету развиваться, – это прозрачное и надежное финансирование. Как инвестиционный банкир с более 20-летним опытом, я приложу максимум усилий, чтобы школа двигалась вперед, а инвестиции спонсоров в украинское образование давали стране показательный результат", – сообщил Макар Пасенюк.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что новое назначение – один из шагов к усилению корпоративного управления КШЭ.

"Я очень высоко ценю вклад Макара Юрьевича в развитие образования и науки в Украине и Киевской школы экономики в частности. Вместе нам удалось сделать то, что многие считали невозможным. ICU была первой компанией, которая предоставила Школе существенную поддержку. Тогда были очень сложные времена для Школы, но основатели ICU хотели развивать науку и верили в украинское образование мирового уровня.

Те, кто поверил в нас первыми, являются наиболее ценными. Вместе мы создали Киевскую школу экономики в новом ее понимании - как университета. Я искренне горжусь возможностью работать над этим проектом вместе", - подчеркнул Тимофей Милованов.

В ноябре 2019 года Макар Пасенюк вошел в совет директоров КШЭ. Группа ICU с 2017 года является стратегическим партнером и одним из основных спонсоров школы.

Справка.

Макар Пасенюк – сертифицированный финансовый аналитик CFA, выпускник бакалавриата бизнес-администрирования Международного христианского университета, магистр Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана по специальности "Управление международным бизнесом". Имеет диплом Stanford Graduate School of Business по специальности Executive Leadership Development.

Профессиональную карьеру начинал в киевском офисе английского банка Caspian Securities. Затем почти десять лет проработал в отделе корпоративных финансов ING в Киеве и Лондоне, а также был управляющим ING Bank Ukraine. В 2006 вместе с партнерами из ING Bank основал ICU.

Группа ICU – международная финансовая группа, в управлении которой находятся активы в размере $500 млн. Команда Макара Пасенюка – одна из лидеров по объему реализованных сделок в слиянии и поглощении компаний (более $1 млрд). Реализованные проекты по реструктуризации корпоративной задолженности составляют около $3 млрд, а реструктуризации внешнего госдолга Украины – $2.7 млрд.

Совет директоров – основной руководящий орган Киевской школы экономики. Совет ежегодно определяет приоритеты и утверждает стратегические направления развития школы. Сопредседателями Совета также назначены главная экономистка Dragon Capital Елена Билан и партнер McKinsey & Company Александр Кравченко.

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